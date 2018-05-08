جدة.. جسر أبحر أول مرحلة لمشروع عملاق للنقل

عينت مدينة جدة السعودية ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي مستشارا ماليا لمشروع جسر يمثل المرحلة الأولى من شبكة أكبر للنقل العام بمليارات الدولارات في المدينة.

وتقدم جي.آي.بي كابيتال المشورة في مشروع جسر أبحر الذي يمتد لنحو 360 مترا طولا ويضم 8 حارات مرورية وخط مترو ويقع بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكشفت مصادر عن تفويض جي.آي.بي كابيتال بالدور الاستشاري.

ويشتمل مشروع النقل العام الأكبر على مترو وترام وقطارات وحافلات ونقل بحري.

وتسعى الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات من بينها النقل والرعاية الصحية والصناعة لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

جرى كشف النقاب عن مقترح مشروع الجسر في البداية عام 2014 حين كانت الخطة تقضي بتمويل الحكومة له.