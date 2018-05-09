إنفاق السعودية على الصحة والتنمية الاجتماعية يقفز 117%

ارتفعت النفقات الحكومية في السعودية على #الصحة والتنمية الاجتماعية في الربع الأول من عام 2018، بنسبة 117 %، بما يعادل 20.77 مليار ريال، لتصل قيمة نفقات القطاع إلى 38.51 مليار ريال، مقارنة بـ 17.74 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق 2017.

وبحسب بيانات التقرير الربعي لأداء #الميزانية_السعودية الصادر عن وزارة المالية، فقد ارتفعت بذلك نسبة نفقات قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" من 10.4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017 إلى 19.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وبلغ مجموع نفقات ميزانية الربع الأول من العام الجاري 2018 نحو 200.59 مليار ريال بنمو نسبته 17.8%، بما يعادل 30.305 مليار ريال.

ورغم النمو في النفقات إلا أن نحو 26.1 %، منها تمت تغطيتها من الإيرادات غير النفطية (الإيرادات الأخرى)، مقارنة بـ 18.8 %، خلال الفترة نفسها من العام السابق 2017، ما يعكس سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز جانب الإيرادات الأخرى وتنويع مصادرها.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 63.1 %، بما يعادل 20.243 مليار ريال، إلى 52.316 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ 32.073 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017.