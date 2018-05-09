انهيار تاريخي للعملة الإيرانية.. والدولار بـ80 ألف ريال

منيت العملة الإيرانية بخسائر تاريخية بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي.

وفور توقيع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قرار الانسحاب هبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي جديد عند 80 ألف مقابل الدولار، ليقفز الدولار بنحو 5000 ريال فور إعلان انسحاب أميركا من #الاتفاق_النووي.

وبحسب ما طالعت "العربية.نت" فإن بعض المواقع الإيرانية التي كانت تعلن سعر صرف الدولار توقفت عن الإعلان ومنها مواقع "إيران جيب"، "صراف الأولمبيك"، "دنياي اقتصاد" و"صرافي كيش".

وقد حاولت "العربية.نت"، أن استقصاء سعر صرف الدولار في السوق الإيراني إلا أن المصادر أكدت أنه الدولار مفقود في الأسواق الإيرانية تقريبا وخاصة بعد أن قامت قوى الأمن في الأيام الأخيرة باعتقال بعض التجار، ولم يتجرأ أحد أن يبيع الدولار في الأسواق.

وأكدت المصادر أن بعض من لديهم دولار يقومون ببيعه بين معارفهم فقط، ولا يوجد سعر موحد.

نتائج إعلان انسحاب ترمب كانت ارتفاع أسعار #الريال_الإيراني مقابل الدولار وكذلك الذهب والمسكوكات، حيث بلغ سعر صرف العملة الإيرانية 80 ألف مقابل الدولار الواحد، في رقم قياسي يسجل انهياراً تاريخياً،

أما سعر المسكوكة الذهبية الإيرانية فبلغ 21 مليونا و300 ألف ريال، أي شهدت زيادة فورية بمقدار 300 ألف ريال. كما ارتفع سعر الذهب إلى مليونين و750 ألف أي بزيادة قدرها 180 ألف ريال.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، قدم أمس الثلاثاء استقالته، وذلك بعد أيام من تسجيل ثاني انهيار للعملة بغضون أسابيع، حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 63 ألفاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وتراجع الريال الإيراني قبيل إعلان واشنطن موقفها من الاتفاق النووي، في حين صرح رئيسُ البنك المركزي الإيراني، أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لن يكون له تأثيرٌ كبير على الاقتصاد الإيراني، وهو ما لم يحدث تماما بعد الانهيار التاريخي للعملة مقابل الدولار مع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

من جهته، قال الصحافي الإصلاحي البارز، المقرب من رئاسة الحكومة الإيرانية، بهمن أحمدي أمويي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "روحاني وافق على استقالة سيف، ويبحث تعيين رئيس جديد للبنك المركزي الإيراني".

وكان سيف قد عزا انهيار العملة إلى أسباب سياسية وضغوط خارجية، وتعهد الشهر الماضي أمام البرلمان بأن لا تشهد العملة الإيرانية انهياراً مرة أخرى، لكن أسعار الصرف سجلت رقماً قياسياً جديداً ومرشحاً للتصاعد.