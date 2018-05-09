هكذا سيرفع تطوير القطاع المالي الادخار بالسعودية لـ10%

ينسجم #برنامج_تطوير_القطاع_المالي 2020، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية، وأهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق:

1- برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.

2- وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في #المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

3- وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%.

4- وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض.

5- وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.