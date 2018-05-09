بريطانيا ماضية في "النووي".. وشركاتها تتريث!

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا تواصل العمل من أجل تعزيز التجارة مع إيران، لكن الشركات ربما تريد دراسة تداعيات العقوبات الأميركية على أنشطتها والسعي إلى مشورة قانونية.

وأبلغ المتحدث الصحفيين "المملكة المتحدة مستمرة في أن تكون طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة (التي استند إليها الاتفاق النووي مع إيران)، وعليه فإن حكومة المملكة المتحدة مستمرة في أن تدعم بشكل كامل توسيع علاقتنا للتجارة مع إيران وتشجيع الشركات في المملكة المتحدة على الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر".



"لكن مع إعادة فرض عقوبات أميركية فإن الشركات في المملكة المتحدة ربما ترغب في دراسة التداعيات على أنشطتها للأعمال في إيران وتسعى حيثما يكون ضروريا للحصول على المشورة القانونية المناسبة".

من جهتها، قالت شركات أوروبية كبرى، من بينها "بيجو سيتروين" لصناعة السيارات و"ايرباص" للطائرات و"سيمنس"، إنها تواصل مراقبة العلاقات مع #إيران عن كثب بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي_الإيراني .