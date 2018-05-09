مسؤول: جسر يربط البحرين بالسعودية بـ4 مليارات دولار

كشف #وزير_المواصلات_والاتصالات_البحريني، كمال بن أحمد محمد، في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر " #بوابة_الخليج"، أن تكلفة مشروع الجسر الجديد بين البحرين والسعودية "جسر الملك حمد" تبلغ 4 مليارات دولار، وهو يمتد على مسافة 70 كلم داخل البحر.

وفيما نوه بأن العمل جار في الوقت الحالي على الانتهاء من أوراق المناقصات، أكد أن المشروع ممول من القطاع الخاص بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، كشف وزير المواصلات والاتصالات البحريني أنه سيتم بناء مطار مستقبلي جديد، لافتاً إلى أنه تم تحديد مكان المشروع وسيفصح الإفصاح عن المزيد من التفاصيل خلال العام القادم، علماً أن تمويل المشروع ستكون على عاتق القطاع الخاص.

وفي حين أشار إلى الاستثمارات التي ضختها مملكة البحرين في تطوير البنية التحتية والطرقات والجسور، أكد أنه وللمرة الأولى سيتم إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع جديدة في النقل البري عبر نظام الـBOT ، إلى جانب خلق وسائل نقل جديدة منها مشروع النقل العام ومشروع القطارات الخفيفة.

تأتي هذه المشاريع ، بحسب الوزير، في إطار إشراك القطاع الخاص والتحول في دور الحكومة من مشغل ومنظم في الوقت عينه، ليقتصر على مهام الإشراف فقط لاسيما في مشاريع البنية التحتية.