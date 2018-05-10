تراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى 11% خلال شهر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 11% في أبريل نيسان من 13.3% في مارس آذار.



وكان التضخم قفز في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يوليو تموز، وسط تقليص دعم الطاقة لكنه انخفض تدريجيا منذ ذلك الحين.