حساب المواطن: إيداع 2.4 مليار ريال للمستفيدين

أعلن برنامج #حساب_المواطن في #السعودية إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج عن شهر مايو.

وذكر حساب #برنامج_حساب_المواطن على موقع تويتر أنه تم إيداع 59.6 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.

وكشف البرنامح أن 47%، من الأُسر والأفراد المستقلين في دفعة مايو حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وحساب المواطن، برنامج اجتماعي سعودي يهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم في تنويع الدخل الوطني عبر الصادرات غير النفطية.