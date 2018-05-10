ساجيا": تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم العمر في مقابلة مع "العربية"، إن فعاليات #مؤتمر_بوابة_الخليج Gateway Gulf ، قد شكل فرصة مهمة لتسويق الفرص الاستثمارية، والإصلاحات التي طرقت على البيئة الاستثمارية في السعودية والميزة التنافسية للمستثمرين.

وأوضح العمر أن دور " #ساجيا " في الرؤية 2030، ترتكز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي السعودي بـ2020، وذلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتطوير الفرص الاستثمارية.

ونوه بأن دور الهيئة في التعامل مع المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي يترجم على 3 مراحل:

1- قبل أن يبدأ المستثمر في رحلته لدراسة الفرصة الاستثمارية، نقوم كهيئة في مساعدته على إنهاء الدراسات اللازمة أو ما يعرف بالـ "case study" ، وتوفير له كافة المعلومات عن السوق والمحفزات الموجودة إلى جانب تنظيم الاجتماعات مع القطاعات المعنية في السعودية.

2- مساعدة المستثمر في تأسيسه شركته، وتوافر خدمة النافذة الواحدة مع كافة الجهات الحكومية والحصول على جميع التراخيص المطلوبة.

3- مرحلة ما بعد الاستثمار: متابعة أي تحديات أو مشاكل قد تواجه المستثمر.



وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تحسين البيئة الاستثمارية، حيث إن الجهود تنصب بالتعاون مع 37 جهة حكومية لإصلاح الكثير من المبادرات كان أهمها: نظام الإفلاس، وتخليص الحاويات خلال 24 ساعة عوضا عن 3 أيام، وإطلاق منصة "مراس" لتسهيل تجربة المستثمرين وغيرها من المبادرات.