"المالية" السعودية تعمل لإطلاق استراتيجية وطنية للادخار

عملت وزارة #المالية_السعودية على إطلاق استراتيجية وطنية للادخار ضمن برنامج #تطوير_القطاع_المالي.

فالسعوديون لا يدخرون الكثير من مداخلهم، في حين أن المعدل العالمي للادخار يبلغ 10%، كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، إلا أن #الأسر_السعودية لا تدخر أكثر من 6.2% من الدخل السنوي المتاح.

وهذا ما يؤثر سلبا على التخطيط المالي طويل الأجل للأسر.

ولتغيير هذا الواقع تعمل وزارة المالية لإطلاق استراتيجية وطنية للادخار تشمل إنشـاء كيــان وطنــي مســتقل للادخار يعنى بتقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة مثل صكوك الادخار.

كما يشجع البرنامج على تطوير منتجات ادخارية مخصصة ومدعومة من الحكومة، حيث سيتم تطوير منتجات مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الأساسية الرئيسية مثل تملك المنازل.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا تطوير منتجات ادخارية مصممة لذوي الدخل المنخفض.

وسيسعى البرنامج إلى تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائع طويلة الأجل من خلال تقديم ميزة للميزانية العمومية.

كما سيشجع البرنامج على إنشاء كيان للثقافة المالية مخصص لتنسيق جهود التثقيف المالي.