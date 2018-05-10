"المنامة" تستعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في الخليج

استقطبت #المنامة لمئات من المستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار الاقتصادي من عدة قطاعات من بينها النفط والغاز والعقارات والسياحة إضافة إلى الإسكان والمياه والنقل، وذلك خلال مؤتمر بوابة الخليج "Gulf Gateway" في دروته الأولى، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية.

تطرح جلسات المؤتمر، أهدافا عديدة وفي مقدمتها مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المنطقة واستعراض لفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل توجه اهتمام الحكومات في المنطقة نحو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.

وقد خصص المؤتمر جلسات حول اكتشاف الإمكانات الواعدة لدول مجلس التعاون الخليجي والتحول التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة.

كما يأتي انعقاد مؤتمر #بوابة_الخليج بعد أسابيع من الإعلان عن اكتشاف الحقل النفطي الأكبر في تاريخ مملكة البحرين بأكثر من 80 مليار برميل، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز تقدر بما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعبة.

إذا تهدف البحرين من هذا المؤتمر إلى استقطاب الاستثمارات بهدف المساهمة في تعزيز البنية الاقتصادية بالمشاريع ذات القيمة المضافة وخلق الوظائف النوعية خاصة بعد موجة إصلاحات غير مسبوقة بغرض دفع عجلة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص.