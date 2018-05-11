قرار مفاجئ برفع أسعار مترو مصر .. كيف بررته الحكومة؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار تذاكر شبكة #مترو_الأنفاق بنسب تصل إلى 250%، على أن يبدأ سريان الزيادات الجديدة منتصف ليل الخميس وصباح اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل أن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، مقابل جنيهين كسعر ثابت لجميع التذاكر في الوقت الحالي.

وكانت #الحكومة_المصرية قد ضاعفت سعر تذكرة المترو في منتصف العام الماضي، وقامت برفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى جنيهين بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 100%.

وبشكل مباشر ترتبط الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر المترو ومنظومة النقل المصري، ببرامج التقشف والإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ نوفمبر من العام قبل الماضي بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وما تبع ذلك من إجراءات تتعلق بخفض وإلغاء دعم الطاقة والمحروقات، وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أحجموا عن الاستثمار في مصر عقب انتفاضة 2011.

وأوضحت وزارة النقل أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق.

وخلال دقائق من إعلان الخبر، سيطر حديث رفع أسعار التذاكر على الشارع المصري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما أعلنته الحكومة من مبررات مستنكرين القرارات المفاجئة والتي تصدر في الغالب مساء الخميس وتطبق يوم الجمعة.

لكن وزارة النقل أكدت في بيانها أنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.

وفي سياق المبررات التي ساقتها وزارة النقل، أكدت أن شبكة المترو تعاني من خسائر متراكمة بلغت نحو 618.6 مليون جنيه، لافتة إلى استمرار الخسائر طالما لم يتم تحريك أسعار التذاكر.

ولفتت إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استكمال خطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق، وتطوير وتحديث أنظمة المترو للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً ولتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأوضحت أن هناك عجزًاً في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016- 2017 و 201- 2018 بلغت نحو 94%، هذا بخلاف الخسائر المتراكمة.

ومراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث يبلغ سعر اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة نحو 33 جنيها وعدد 35 محطة نحو 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بنحو 22 جنيهاً، وعدد 35 محطة بنحو 27 جنيهاً، وأسعار اشتراكات كبار السن لعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيهاً، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.

في المقابل، أصدر عدد من أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، بيانات صحافية للتعليق على قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق.

ورفض النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق بشأن زيادة أسعار التذاكر اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأكد في بيان أن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وقال: "ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، خاصة أنه تم رفع أسعار التذاكر بنسبة 100% منتصف العام الماضي".