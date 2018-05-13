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البحرين: الكشف النفطي لن يغير خطط تنويع مصادر الدخل

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن شركة #طيران_الخليج منذ نشأتها كانت عنصرا مهما في بناء #الاقتصاد_البحريني، وأن نسبة مساهمة الشركة في الاقتصاد تقدر بما بين 7 إلى 10%.

وقال الزياني إن طيران الخليج لديها طلبية بـ 39 طائرة حتى عام 2023.

وحول أداء الاقتصاد البحريني قال الزياني إن تنويع الاقتصاد والتوسع هو من المحاور الرئيسية لعمل الحكومة، مشيرا إلى ما حققه قطاع #السياحة من نمو بشكل سريع، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع حاليا 7% من الاقتصاد.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني أن وجود اكتشاف نفطي جديد لا يغير من خطط الحكومة لتنويع الدخل.

كلمات دالّة

#طيران الخليج, #الاقتصاد البحريني, #السياحة

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