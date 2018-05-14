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صافي الدين العام بالأردن يرتفع 3.3% إلى 37 مليار دولار

المصدر: عمان - رويترز
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ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 3.3% إلى 26.28 مليار دينار، ما يعادل 37 مليار دولار مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية مارس آذار الماضي بلغ 14.43 مليار دينار والدين الخارجي 11.84 مليار دينار.

وتبلغ نسبة صافي الدين العام الأردني 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

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