غدا..الأقطاب الأوروبية الـ3 تبحث حماية مصالحها مع طهران

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه سيناقش سبل حماية الشركات التي تجري أنشطة تجارية مع إيران خلال اجتماع مع نظيريه الفرنسي والألماني غدا الثلاثاء، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.



وأفاد جونسون "ما سنفعله غدا في بروكسل هو أننا سنجري حوارا بشأن ما يمكننا أن نفعله لمساعدة الشركات البريطانية والأوروبية على أن يكون لديها بعض الثقة في قدرتها على مواصلة الأنشطة التجارية".



وجاء قرار ترمب الأسبوع الماضي بالانسحاب من #الاتفاق_النووي_الإيراني المبرم في عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مصحوبا بتهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تشارك في أنشطة هناك.