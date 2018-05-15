الكويت تجزم.. تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2021

كشفت لجنة الميزانية البرلمانية في #الكويت أن تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة سيؤجل حتى عام 2021.

فيما قال وزير المالية نايف الحجرف إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية الضريبة المضافة الانتقائية الخليجية.

وتوقع أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ أكتوبر من العام الحالي.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة، في ظل عدم تيقن من موافقة #مجلس_الأمة عليها.

وكانت دول #مجلس_التعاون_الخليجي اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018.

لكن الخطوة تنطوي على تحدٍّ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب، وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام.

وبدأت #الإمارات و #السعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير الماضي.