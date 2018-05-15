برلمان اسكتلندا يرفض خروج بريطانيا من "الأوروبي"

صوت #البرلمان_الاسكتلندي يوم الثلاثاء لصالح رفض تشريع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ليزيد حالة الغموض الدستوري بشأن كيفية مضي عملية الخروج من الاتحاد قدما.

وصوت البرلمان بأغلبية 93 عضوا مقابل 30 لصالح رفض مشروع قانون الانسحاب من #الاتحاد_الأوروبي الذي يناقشه حاليا #البرلمان_البريطاني في لندن، والذي من المفترض أن يوضح الموقف القانوني، في الوقت الذي تقطع فيه بريطانيا علاقاتها بالتكتل.

وعلى الرغم من أن البرلمان الاسكتلندي لا يملك حق نقض مشروع القانون، فإن رفضه منح الموافقة على المشروع يحدث خلافا دستوريا لم يسبق له مثيل بين ادنبره ولندن، وهو ما يعقد خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الانفصال.

وكان استطلاع كشف نهاية العام 2017 أن 51% من البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 41% منهم مغادرة التكتل وذلك عكس نتيجة استفتاء العام 2016.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة (بي.إم.جي) لصالح صحيفة "الاندبندنت"، وشمل 1400 شخص. وقالت "الاندبندنت" إن تقدم معسكر البقاء على معسكر الانسحاب هو الأكبر في أي استطلاع منذ استفتاء يونيو 2016.