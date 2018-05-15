مصر.. معدل البطالة يتراجع لـ 10.6% في الربع الأول

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في #مصر، أن معدل البطالة في البلاد هبط إلى 10.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12% قبل عام.

وبلغت نسبة البطالة نحو 11.3% في الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لبيانات سابقة للجهاز.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أصدره صباح الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017 وبتراجع 215 ألفاً عن الربع الرابع من 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفاً عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86 ألفاً عن الربع الرابع من 2017.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% مقارنة مع 11.3% في العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع حوالي 4.8% متوقعة في العام المالي الجاري.