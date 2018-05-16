تاريخيا.. تعرف على تكلفة الأعراس الملكية في بريطانيا

عرف وقتها بزفاف القرن... عُرس #ولي_العهد_الأمير _تشارلز وديانا في يوليو 1981، كلف أكثر من 80 مليون جنية إسترليني.

اعتبر الزفاف احتفالا وطنيا كون العريس ولي العهد، لذا تحملت الخزانة العامة التكاليف.

وبعد 30 عاما، تغيرت الأمور كثيرا إذ بلغت تكلفة زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتن عام 2011 نحو 24 مليون جنيه.

هذه المرة، العائلة الملكية وأهل العروس ساهموا في تغطية تكاليف حفل الاستقبال ومأدبة العشاء.

ولكن تكلفة الإجراءات الأمنية، التي تجاوزت الـ 6 ملايين جنيه، جاءت من ميزانية الدولة.

المفارقة أن تكلفة تأمين #زفاف_الأمير_هاري بـ24 مليون جنيه بحسب بعض التقديرات.

وتشمل: قناصة، شرطة سرية، تكنولوجيا حربية، طائرات بدون طيار.. كلها تكاليف أمنية ستتحملها الخزانة العامة.

ويرجع الخبراء التكلفة الأمنية العالية إلى ارتفاع مستوى التأهب في بريطانيا بعد سلسلة هجمات إرهابية.

وأيضا صعوبة تأمين جولة العروسين حول شوارع المدينة في حافلة يجرها خيول.

وأمّا باقي تكاليف الزفاف المقدرة بنحو 2 مليون جنيه فستغطيها العائلة الملكية، ومنها الورود وحفل الاستقبال ومأدبة العشاء وعروض موسيقية التي قد تشمل فريق الـspice girls .

يقال إن ميغان ماركل ستدفع ثمن زيها بنفسها كما فعلت كيت ميدلتن، مع العلم أن ثوب كيت من تصميم ألكسندر ماكيون بكلف 105 آلاف جنية عُرض في قصر باكنغهام بعد الزفاف وتوافد أكثر من 600 ألف شخص إلى القصر لرؤية الزي عن قرب.