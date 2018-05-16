هل ينهي الأوروبي برنامج شراء سندات بـ3 تريليونات دولار؟

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن معدل التضخم بمنطقة #اليورو تباطأ في أبريل نيسان، مؤكدا تقديرات سابقة مما يزيد من المصاعب التي يواجهها صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي وهم يسعون إلى الإنهاء التدريجي للتحفيز النقدي.



وبلغ معدل التضخم في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو في أبريل نيسان 1.2 % على أساس سنوي و0.3 % على أساس شهري.



ويناقش صناع السياسات في البنك #المركزي_الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (3 تريليونات دولار)، والذي جرى تدشينه قبل أكثر من ثلاث سنوات لدفع التضخم صوب المستوى المستهدف عند أقل قليلا من 2 %.



غير أن هذا الهدف يبدو بعيد المنال، في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد منطقة اليورو المزيد من العلامات على تباطؤ النمو هذا العام.



وتباطأ معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة، والذي يفضله البنك المركزي الأوروبي كمقياس لمعدل التضخم "الأساسي"، إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 1.3 بالمئة في الشهر السابق.