أبرز تعليقات الخبراء على صفقة استحواذ ساب على الأول

تباينت تعليقات البيوت الاستثمارية على #صفقة_استحواذ_ساب_على_الأول بعد يوم واحد من إعلان البنكين عن التوصل لاتفاق مبدئي للاندماج غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم.

وجاءت أبرز التعليقات عن اندماج "ساب" و"الأول" من الفرنسي كابيتال، حيث توقع البنك أن يولد الكيان الجديد دخلاً مميزاً من #العمليات_المصرفية للأفراد وأن الصفقة ستعزز وجود HSBC في المملكة، لكن من غير الواضح آلية تخارج RBS حتى الآن.

أما شعاع كابيتال، فقد قالت إن الصفقة ستمنح RBS تخارجا آمنا وإن الكيان الجديد يستطيع تخفيض التكلفة بـ155 مليون دولار خلال 3 سنوات.

من جهتها، قالت أرقام كابيتال إن العلاوة على أسهم "الأول" كانت أكبر من توقعاتنا وإن الصفقة سترفع العائد على سهم الكيان الجديد بنحو 4 إلى 5%.

وقالت سي آي كابيتال إن الكيان الجديد سيستفيد من كفاءة وقوة رأسمال "ساب" وسيستفيد من انكشاف "الأول" على الأفراد والشركات الصغيرة.

وقالت الراجحي كابيتال إن العلاوة على أسهم "الأول" أكبر من المتوقع وإن تخفيض التكلفة في الكيان الجديد سيصل إلى 600 مليون ريال.

وقالت الرياض كابيتال إن الصفقة تمثل فرصة كبيرة لبنك "ساب" للمزيد من النمو وهي خطوة هامة للاندماج في السوق السعودية بعد فشل صفقة اندماج كبرى في قطاع البتروكيماويات.

أما بلومبيرغ، فقالت إن الاندماج يعزز استقطاب "ساب" للعملاء الراغبين بالاستثمار في المملكة بما يتماشى مع تعزيز رؤية 2030 وإن الاندماج سيخلق أكبر كيان مصرفي يركز على تمويل الشركات في المملكة.