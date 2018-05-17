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تركيا تخفض ضريبة الاستهلاك لتعويض زيادة سعر الوقود

المصدر: اسطنبول - رويترز
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أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن تركيا ستخفض مستوى #ضريبة_الاستهلاك الخاصة لتعويض أثر أي زيادات في #سعر_الوقود، بسبب ارتفاعات سعر الخام وسعر الصرف.

وقالت الجريدة إن ضريبة الاستهلاك الخاصة لن تتجاوز المستوى المحدد في 17 مايو أيار، إذا تراجعت #أسعار_الوقود وذلك بموجب خطوة اتُخذت بعدما تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفض مقابل الدولار ومع ارتفاع أسعار الخام.

كلمات دالّة

#سعر الوقود, #ضريبة الاستهلاك, #أسعار الوقود

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