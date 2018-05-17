أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن تركيا ستخفض مستوى #ضريبة_الاستهلاك الخاصة لتعويض أثر أي زيادات في #سعر_الوقود، بسبب ارتفاعات سعر الخام وسعر الصرف.
وقالت الجريدة إن ضريبة الاستهلاك الخاصة لن تتجاوز المستوى المحدد في 17 مايو أيار، إذا تراجعت #أسعار_الوقود وذلك بموجب خطوة اتُخذت بعدما تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفض مقابل الدولار ومع ارتفاع أسعار الخام.
تركيا تخفض ضريبة الاستهلاك لتعويض زيادة سعر الوقود
أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن تركيا ستخفض مستوى #ضريبة_الاستهلاك الخاصة لتعويض أثر أي زيادات في #سعر_الوقود، بسبب ارتفاعات سعر الخام وسعر الصرف.