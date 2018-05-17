مطاعم بريطانيا تقدم وجبات مستوحاة من الزفاف الملكي

حتى إن لم تكن من بين المدعوين #للزفاف_الملكي الذي ستشهده #بريطانيا السبت المقبل، يمكنك المشاركة في الاحتفالات من خلال فعاليات مختلفة تقدمها فنادق ومطاعم ومتاجر حول لندن.

فعلى سبيل المثال هنا في فندق باركلي بمنطقة نايتسبريدج يقدم المطعم الرئيسي #وجبة_الشاي_التقليدية_البريطانية ولكن بمكونات مستوحاة من الزِفاف الملكي. فمع الشاي و الساندويتشات الخفيفة يقدم قطعة بسكويت على شكل زي العروس وحذاء الزفاف.



الطاهي مراد الخياط أخذ مراسلة قناة "العربية" في جولة حصرية خلف كواليس المطبخ حيث يقدم الفندق درسا خاصا masterclass في إعداد الحلوى على الطراز الملكي.

وقال الشيف مراد الخياط، مسؤول المعجنات في فندق باركلي "نقدم #وجبة_الشاي_التقليدية ولكن بنكهة الموضة لأن المكونات مستوحاة من مصممين حقيقيين. من أزياء وأحذية فاخرة ونعمل على تحضير كعك مصغر لهذة الأزياء الشهيرة يمكن تناولها، فعلى سبيل المثال يمكنك التسوق في شارع سلون Sloane الفاخر لشراء حقيبة وحذاء من تصميم Christian Louboutin وبعد ذلك تأتين إلى فندق Berkeley وتتناولين مع الشاي الكعك المصغر المخبوز على شكل الحذاء.

ويشمل الدرس المسعر بـ225 جنيهاً ساعتي طهي وتزيين كعك على شكل زي العروس وحذاء زفاف مستوحى من تصميمات jimmy choo و حتى حقيبة الملكة إليزابيث المفضلة ولكن بنكهة الليمون التي اختارها هاري وميغان لكعكة زفافهما.. ومن ثم يتمتع الحاضرون بوجبة الشاي التقليدية بكل كمالياتها.

وكون الشاي من المشروبات البريطانية المفضلة، فقد أطلق متجر "فوتنم أند مايسن"، المعروف بأنه المفضل للمكلة إليزابيث منذ تأسيسه في القرن الثامن عشر، أطلق نكهةشاي خاصة للزفاف الملكي يدعى royal wedding bouquet مسعرة بـ12 جنيها و50 بنسا، والشاي الأخضر مخلوط بورقِ النعناع البريطاني والأميركي ويمكن تناوُله ساخنا أو مثلجا كما يفضله الأميركيون.

وقالت أنجلا برايس، مسؤلة الشاي في فورتنم اند مايسن، "كنت أريد ابتكار نكهة شاي ترمز إلى العروسين هاري وميغان عندما بدأت خلط الشاي الملكي، لذا استخدمت ورق النعناع البريطاني وخلطته مع ورق النعناع الأميركي ليمثل الزواج أو الدمج بين المكونات البريطانيا والأميركية. والمبيعات قوية جداً منذ إطلاق الشاي حيث زادت المبيعات بثلاثة أو أربعة أضعاف عما كنا نتوقعه.

وأما الراغبون في التعرف على الأمير هاري، فيمكنهم المشاركة في جولة خاصة walking tours حول وستمنستر مقابل 12 جنيها بصحبة مرشد سياحي لمدة ساعتين حول قصور ملكية ومعالم مهمة في حياة الأمير.



و إذا شعرت بالإرهاقِ بعد جولاتك السياحية حول لندن يمكنك الاسترخاء في جناح من أجنحة فندق كافيه رويال الذي يقدم عروضا خاصة بمناسبة الزِفاف الملكي.



ويقدم الفندق الواقع على بعد أمتار من قصري باكنغهام ولانكاستر ليلة في جناح فاخر تشمل زيارة خاصة لقصر وندزر بسيارة الليموزين، وجولة حول معالم لندن الملكية على متن طائرة هيليكوبتر مقابل 6500 جنيه.



وقال جيوم مارلي المدير العام لفندق كافية رويال "العرض الخاص بمناسبة الزفاف الملكي كان بديهي بالنسبة لنا لعدة أسباب فاسم الفندق، Café Royal ، فيه عنصر ملكي، كما أنه لدينا روابط تاريخية قوية مع العائلة الملكية مع حضور أعضاء العائلة المالكة لحفلات في الفندق وأيضا إمضاء وقت في ضيافتنا.

و على ما يبدو فإن الشهية عالية لكل ما هو ملكي، حيث أكد لنا العاملون في الفنادق والمطاعم والمتاجر أن الإقبال فاق توقعاتهم، فأيا كانت ميزانيتك، يمكنك المشاركة في احتفالات هاري وميغان.