"فيتش": لبنان يواجه تحديات مالية بعد الانتخابات

قالت وكالة #فيتش إن لبنان يواجه تحديات سياسية ومالية بعد الانتخابات.

وأفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن #لبنان يواجه تحديات جيوسياسية ومالية في أعقاب الانتخابات التي أجريت مؤخرا والتي لم تحدث تغييرا جوهريا في الوضع السياسي القائم، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتابعت فيتش:" نتيجة الانتخابات الأخيرة في لبنان تبرز أن عملية صنع السياسات ستبقى مقيدة في ظل النظام السياسي القائم على أسس طائفية".

وكان اللبنانيون انتخبوا برلمانهم الجديد ، الأول منذ 9 سنوات، في 6 مايو الجاري.

وأجريت الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وتم تغيير القانون الانتخابي السابق إلى نظام يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، والذي يوزع عدد المقاعد وفقاً لحصة الأصوات التي تم نيلها. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.