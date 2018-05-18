نمو سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي 9.6% خلال أبريل

أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بـ 9,6% في أبريل مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، حيث تعافت المبيعات مقابل الشهر السابق.

وقالت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية في نشرتها الشهرية، إنه جرى بيع نحو 1,3 مليون مركبة، وكانت اتجاهات السوق إيجابية في الخمس أسواق الكبرى بالاتحاد الأوروبي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بـ 12,3% في إسبانيا، و10,4% في بريطانيا، و9% في فرنسا، و8% في ألمانيا، و6,5% في إيطاليا. وتصدرت فولكسفاغن المبيعات بـ 25,7% من مبيعات الاتحاد الأوروبي في أبريل، تلتها مجموعة "بي.إس.إيه" بـ 16,3%، ثم رينو بـ 10,8%، ثم فيات-كرايسلر بنسبة 6,8%، ثم فورد بـ 6,6%. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الجديدة تعد مؤشرا على التعافي الاقتصادي.

وكانت المبيعات في الاتحاد الأوروبي قد تراجعت بصورة حادة بعد الأزمة المالية عام 2008، إلا أنها تسجل ارتفاعاً مطرداً منذ سبتمبر 2013 باستثناء بعض التراجعات.

وكانت السوق قد تراجعت في مارس بـ 5,3% على أساس سنوي.