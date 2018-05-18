قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل #حماية_أنشطة_الشركات_الأوروبية في إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المفوضية في بيان إنها "أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي عن طريق تحديث قائمة #العقوبات_الأميركية_على_إيران الواقعة في نطاق اختصاصه" مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 1996.
وأضافت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه #البرلمان_الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي رسميا لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.
هل تستطيع أوروبا حماية أنشطة شركاتها في إيران؟
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل #حماية_أنشطة_الشركات_الأوروبية في إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.