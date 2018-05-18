هل تستطيع أوروبا حماية أنشطة شركاتها في إيران؟

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل #حماية_أنشطة_الشركات_الأوروبية في إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.



وقالت المفوضية في بيان إنها "أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي عن طريق تحديث قائمة #العقوبات_الأميركية_على_إيران الواقعة في نطاق اختصاصه" مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 1996.



وأضافت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه #البرلمان_الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي رسميا لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.

