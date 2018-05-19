أميركا تفرض عقوبات ضد الرجل الثاني في فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات ضد الرجل الثاني في #فنزويلا ديوسدادو كابيو قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي تشهد أزمة خانقة ويسعى فيها الرئيس نيكولاس #مادورو للفوز بولاية ثانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول رفيع المستوى، لتورطه في قضايا فساد، وضد "ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين" اعتبرهم المكتب "شخصيات رئيسية في شبكة الفساد المرتبطة بكابيو".

والشخصيات هي شقيقه خوسيه دافيد كابيو، وشقيقته مارليني يوسيفينا كونتريراس، اللذان تعتبرهما إدارة #ترمب "مسؤولين حاليين أو سابقين في الحكومة الفنزويلية"، بالإضافة إلى "أحد ممثلي كابيو" رافايل الفريدو ساريا.

وأوضح المكتب أنه جمّد أصول ثلاث شركات يديرها ساريا أو يملكها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، إن "الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة، ويملؤون جيوبهم الخاصة".

وأضاف: "نفرض عقوبات على شخصيات مثل ديوسدادو كابيو يستفيدون من مناصبهم الرسمية للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة، وغيرها من الأنشطة الفاسدة".

وسبق لكل من بنما وسويسرا فرض عقوبات ضد كابيو، ومنعته برن مع سبعة مسؤولين آخرين من دخول أراضيها أو عبورها.

ويوم الأربعاء رفض كابيو العقوبات، مطالباً بإثبات لوجود حسابات باسمه في هذين البلدين.