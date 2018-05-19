الهند وأوروبا تقدمان "قائمة انتقامية" من رسوم "ترمب"

قدمت #الهند و #الاتحاد_الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية قوائم بمنتجات أميركية قد تُفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على واردات الصلب والألمنيوم.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة أن تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب قد تبلغ 1.5 مليار دولار، وأن تكلفة الرسوم على الألمنيوم تصل إلى 100 مليون دولار. وقدم الاتحاد قائمة بمنتجات أميركية قد يستهدفها برسوم جمركية انتقامية.

وقالت الهند إنها تواجه رسوماً أميركية إضافية بقيمة 134 مليون دولار على الصلب، و31 مليون دولار على الألمنيوم، وقدمت أيضاً قائمة بصادرات أميركية لاستهداف محتمل برسوم جمركية انتقامية.