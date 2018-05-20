"بلتون" تستعد للسوق الإفريقي بحصة حاكمة بمجموعة "أورا"

أعلنت مجموعة " #بلتون" المالية القابضة موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا.

وأوضحت أن مجلس إدارتها وافق على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البنكية في القارة الإفريقية وتمتلك مجموعة من البنوك تعمل في نحو 12 دولة في غرب ووسط أفريقيا تحت الاسم التجاري "أورا بنك"، ولديها 143 فرعاً وتقدم خدماتها إلى نحو 4000 عميل وقد حققت المجموعة نمواً في صافي أرباحها خلال العام 2017 بنسبة 45% ليصل إلى نحو 40.1 مليون دولار.

وقد فوض مجلس إدارة الشركة، الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الإطار العام للصفقة وإرساله للبائعين وتعيين مستشار مالي وقانوني وفني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والفني الكامل بعد إجراء فحص مبدئي وذلك قبل إتمام الصفقة، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا في إطار سياسية المجموعة لتوسعة استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الأفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.