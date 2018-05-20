309 مليارات دولار نقد أجنبي للخليج..52% نصيب السعودية

بلغ إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 308.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ13.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 295.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2017.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بنحو 4.5 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.

وكشفت بيانات المصارف المركزية لدول #مجلس_التعاون_الخليجي، أن النقد الأجنبي السعودي شكل نحو 52.2 %، من إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ 161.48 مليار دولار من إجمالي النقد الأجنبي البالغ 308.9 مليار دولار.

يأتي تحسن النقد الأجنبي بعد زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بشكل رئيس، حيث ارتفعت أسعار النفط لسلة " #أوبك" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 2.8%، حيث كان متوسط سعر سلة "أوبك" نحو 63.9 دولار، مقارنة بنحو 62.1 دولار بنهاية ديسمبر من عام 2017، فيما كانت الأسعار لسلة "أوبك" بنهاية الربع الأول من العام الماضي، نحو 51 دولارا.

وجاءت ثانية #الإمارات من حيث النقد الأجنبي ، والذي بلغ نحو 73.8 مليار دولار وبنسبة 23.9%، من إجمالي النقد في الدول الخليجية، بينما أتت الكويت ثالثا بنحو 32.8 مليار دولار وبنسبة 10.6%، من الإجمالي.

في حين بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر نحو 32.3 مليار دولار، فيما بلغ النقد الأجنبي لعمان نحو 6.99 مليار دولار، ونحو 1.41 مليار دولار للبحرين.

ويأتي النمو بالنقد الأجنبي بعد النمو في كل من الإمارات بنحو 5.7%، وكذلك الكويت بنحو 5.1%، وبنحو 3.5%، للسعودية، في حين نما النقد الأجنبي بشكل طفيف لقطر وبنحو 0.8%.

ويمثل النقد الأجنبي كل من الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية، وكذلك الودائع بالخارج، في حين لم تشمل الاحتياطيات من الذهب أو الاستثمارات المالية بالخارج.