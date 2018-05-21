استحداث 1600 وظيفة جديدة للسعوديين..وهذه التفاصيل

بدأ البرنامج التدريبي #لتوطين_الوظائف بمحافظة #جدة في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة، مما يقدمه من فرص تدريبية للمنافسة على الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة عبر منصته الإلكترونية.

وتنفذ البرنامج جامعة جدة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وأفاد المسؤول التنفيذي عن البرنامج، إياد الأحمدي، أن البرنامج سيوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف، ويستهدف توطين 5 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص بكونه الموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية في المرحلة المقبلة.

وذلك من خلال تقديم العديد من الحقائب التدريبة وبرامج التأهيل والتهيئة للكوادر الوطنية القائم على أسس أكاديمية محترفة، منوها بتجاوب العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية للإسهام الفاعلة في دعم البرنامج.

يذكر أن البرنامج يعنى بإعداد المتدربين في المجالات المرتبطة بمنافذ بيع التجزئة وسيشمل 12 مجالاً منها: محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات قطع غيار السيارات وتأجير السيارات ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية ومحلات الساعات والذهب والأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات السجاد بجميع أنواعه ومحلات الحلويات و النظارات.