ترمب: الصين ستشتري كميات ضخمة من منتجاتنا الزراعية

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الاثنين، إن الصين تعهدت بشراء "كميات ضخمة" من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن التعهدات المزمعة من بكين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين أجريت الأسبوع الماضي.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر "تجارة عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!". وجاءت التغريدات بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تجميد #الحرب_التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال منوتشين اليوم الاثنين، إن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل، للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.

وقال منوتشين للصحافيين في البيت الأبيض: "على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة مع الشركات".

وأضاف: "هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاق معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه".