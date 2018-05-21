روسيا: سنبحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية

قال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين، إن الصندوق يعتزم بحث سبل زيادة الاستثمارات #السعودية في #روسيا، مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وذكر ديمترييف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، بحسب "رويترز"، أن الصندوق ينوي أن يقترح على الحكومة أن تزيد ديونها المحلية لتمويل مشروعات بنية تحتية.

وأضاف أن مستوى الدين الحكومي في روسيا منخفض نسبياً، وأن زيادته قد تسهم في تحقيق أهداف سياسة الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحتاج روسيا لإنفاق ما لا يقل عن ثمانية تريليونات روبل (128.7 مليار دولار)، على مدى السنوات الست المقبلة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وردت في مراسيم جديدة وقعها بوتين بعد تنصيبه لفترة رئاسة جديدة في بداية مايو.