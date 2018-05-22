المغرب.. التضخم يرتفع إلى 2.7% في أبريل

قالت المندوبية السامية للتخطيط في #المغرب اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة زاد إلى 2.7% في أبريل/نيسان من 2.5 % في مارس/آذار، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في الأساس.

وفي الأشهر الـ 12 المنتهية في أبريل/نيسان، زاد #التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 3.7% من 3.3%.

وذكرت المندوبية في بيان أن تضخم أسعار السلع غير الغذائية ارتفع إلى 1.7 بالمئة من 1.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن تكاليف الاتصالات ظلت مستقرة بينما ارتفعت تكاليف "المواد والخدمات الأخرى" 6.8 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل/نيسان من 0.1 بالمئة في مارس/آذار، مع ارتفاع تضخم أسعار الأغذية إلى 0.7 بالمئة من 0.2 بالمئة.