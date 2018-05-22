موديز تثبت تصنيف الإمارات AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة #موديز العالمية تصنيف #الإمارات على الفئة إيه إيه 2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير وكالة التصنيفات إن #التصنيف_الائتماني للإمارات مستقر بفعل ارتفاع مخزون الهيدروكربونات والدعم الذي توفره أبوظبي، وارتفاع مستوى الثروات في البلاد.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي بعنوان "تحليل سنوي للتصنيف الائتماني لحكومة الإمارات، إيه إيه 2 مع نظرة مستقرة" إلى أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية عالية المستوى ونصيب مرتفع لدخل الفرد واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ما يعزز من ملاءتها الائتمانية.

وقال تاديوس بست، المحلل في الوكالة: إن هذه العوامل القوية توازن التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني. وقال التقرير إنه على الرغم من اعتماد الإمارات على النفط والغاز، فإن تراجع أسعار النفط العالمية لم يؤثر بشكل كبير على نموها الاقتصادي الحقيقي على المدى المتوسط، وتوقعت موديز أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 2.1% العام الجاري، ويرتفع إلى 3.9% العام المقبل، كما توقعت الوكالة أن يسجل القطاع غير النفطي انتعاشاً من الآن وحتى عام 2021 بفعل الإنفاق الحكومي.

وتنعكس القوة المالية في الإمارات في قوة الفائض المالي الكبير وتراكم أصول مالية كبيرة في جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعني تراكم الأصول المالية للإمارات أن الحكومة تستطيع بسهولة تمويل أي عجز محتمل دون اللجوء إلى وسائل الدين.

ونتيجة للدعم الاقتصادي الذي توفره أبوظبي وانتعاش أسعار النفط العالمية، تتوقع موديز أن يتقلص العجز الحكومي إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، مقابل 2.3% العام الماضي. وينعكس الموقف المالي القوي للإمارات من الاختلاف في السياسات بين أبوظبي في الحد من الإنفاق، وسياسة دبي في رفع الإنفاق، قبيل استضافة معرض إكسبو دبي 2020.