الإمارات.. تراجع طفيف لمعدلات التضخم عند 3.5% في أبريل

ذكر المركز الوطني للأحصاء أن معدل #التضخم في الإمارات استقر في شهر إبريل الماضي عند 3.5% بتراجع طفيف عن الشهر الذي سبق، ولكنه أعلى بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف المركز أن أسعار الخدمات والسكن انخفضت بنسبة 2% على أساس سنوي.

فيما ارتفعت أسعار الغذاء بـ5% مع تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة، فيما ارتفعت أسعار النقل بـ11%.

وكانت #الإمارات و #السعودية قد شرعتا فعلاً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، بينما الكويت أعلنت أخيراً تأجيل فرض الضريبة حتى 2021. أما البحرين فقد توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد الرميحي فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة خلال بداية العام المقبل 2019.