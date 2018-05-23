الجدعان: صندوق النقد يدعم إصلاحات السعودية الاقتصادية

أشادت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء #صندوق_النقد_الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال الفترة (2 – 14 مايو 2018م)، حيث توقع البيان تحسن النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ #الإصلاحات_ الاقتصادية الطموحة في إطار رؤية 2030.

وعد البيان تطبيق بعض مبادرات #الإيرادات_غير_النفطية يمثل إنجازاً بارزاً، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.

وأكد البيان أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير #أسواق_سندات_الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للنساء.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تعليقه على بيان بعثة صندوق النقد الدولي، إن البيان يؤكد تحقيق الحكومة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الحالي.

وأشار الجدعان إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك.