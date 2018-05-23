بعد فضيحة الأموال.. هل تدير شركة أميركية صندوق "أبراج"؟

قال مصدران مطلعان إن شركة "تي.بي.جي" الأميركية للاستثمار المباشر تجري محادثات مع مستثمرين في صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج الإماراتية لتولي مسؤولية إدارة أصول الصندوق البالغ قيمته مليار دولار، والذي تلاحقه مزاعم بسوء استخدام أموال مستثمرين.



وهذه المحادثات منفصلة عن عملية بيع حالية لأبراج لإدارة الاستثمارات جذبت عروضا تشمل كولوني نورثستار.



تأتي هذه المحادثات بعدما أكدت #أبراج_الإماراتية أنها قد تتخلى عن إدارة الصندوق في أعقاب نزاع بشأن كيفية استخدام شركة الاستثمار المباشر ،التي تتخذ من دبي مقرا، أموال بعض مستثمريها، ومنهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.



وتنفي أبراج، التي تواجه تحقيقا فتحه مستثمرون من بينهم مؤسسة جيتس، ارتكاب أي مخالفات.



وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى المحادثات بين تي.بي.جي ومستثمري أبراج ، قائلة إن صندوق ذا رايز التابع لتي.بي.جي سيدير هذه الأصول على الأرجح. وتشمل هذه الأصول وحدات رعاية صحية ومستشفيات في بلدان نامية.



وامتنعت تي.بي.جي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة جيتس عن التعليق.



كما امتنعت أبراج عن التعليق على المحادثات بين تي.بي.جي والمستثمرين.



وأسس عارف نقفي أبراج في عام 2002. وأجرت الشركة تغييرا في إدارتها وعلقت استثمارات جديدة وأعفت بعض المستثمرين الكبار من التزامات رأسمالية بملايين الدولارات وتُجري مراجعة لبنيتها كشركة.



وما زال نقفي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأبراج القابضة التي تملك وحدة إدارة الاستثمارات.