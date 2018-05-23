ترمب يعتزم اقتراح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إنه سيقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر، حيث يتطلع الجمهوريون إلى الإبقاء على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وأشار #ترمب إلى أنه سيلتقي النائب الجمهوري كيفن برادي، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية، بشأن المقترح دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال ترمب أيضاً في خطاب أمام مجموعة "سوزان ب. أنطوني" المناهضة للإجهاض: "سنقدم تخفيضات ضريبية إضافية في وقت ما قبل نوفمبر"، بحسب "رويترز".

وكان ترمب وقع تخفيضاً ضريبياً بقيمة 1.5 تريليون دولار في ديسمبر، وهو حتى الآن الإنجاز التشريعي الأبرز لرئاسته.

ويشكل الاقتصاد نقطة مضيئة بالنسبة للجمهوريين الذين سيعرضون أنفسهم على الناخبين في نوفمبر، في ظل انخفاض البطالة إلى أدنى معدلاتها في 17 عاماً ونصف العام.

وتتعلق الانتخابات بكامل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ويجب أن ينتزع الديمقراطيون 23 مقعداً من الجمهوريين للسيطرة على مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435 عضواً. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49.