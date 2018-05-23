IMF: السعودية تحقق تقدماً جيداً في تنفيذ إصلاحاتها

توقع #صندوق_النقد_الدولي تحسن النمو في #السعودية هذا العام، وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

وأشار خبراء الصندوق في البيان الختامي لزيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة، إلى أن السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل #رؤية_2030، لكنهم دعوا إلى الإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط.

ورحب الصندوق بتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة، معتبراً إياها إنجازاً بارزاً في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في السعودية.

ورحب صندوق النقد الدولي أيضاً بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة في السعودية، وبإطلاق برنامج #حساب_المواطن، مشيراً إلى أنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج.

وقال الصندوق إنه ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مضيفاً أنه ينبغي أيضاً العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الصندوق إلى تقدم كبير تحرزه المملكة نحو تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحديث نظام المشتريات الحكومية لتعزيز سياسات مكافحة الفساد.

ودعا إلى "النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي". كما شدد على ضرورة ألا يزاحم القطاع العام مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفاً فاعلاً في الأسواق على المدى الطويل.