البحرين..نظام دعم جديد على غرار حساب المواطن بالسعودية؟

قال مسؤولون إن #حكومة_البحرين تجري محادثات مع البرلمان بشأن نظام جديد للدعم سيعيد توجيه بعض المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة إلى مواطنيها.

وأضافوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان النظام الجديد سيقلص مجمل عبء الدعم الحكومي.

وتواجه البحرين، عجزا كبيرا في الميزانية الحكومية يقدره صندوق النقد الدولي عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتصنفها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية عند درجة عالية المخاطر.

وحث #صندوق_النقد البحرين على اتخاذ إجراء عاجل لخفض العجز.

وبموجب الاقتراح المطروح للنقاش، فإن الحكومة ستضم دعما للحوم وبدلا لتكلفة المعيشة في حزمة واحدة وتزيد حجم الحزمة للعاملين والمتقاعدين البحرينيين.

وقال المسؤولون إن النظام سيقدم 150 دينارا (398 دولارا) إلى البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 400 دينار شهريا، ومئة دينار لمن يقل دخلهم عن 750 دينارا، و75 دينارا لمن يصل دخلهم إلى ألف دينار.

ويقول المسؤولون إن النظام الجديد سيكون أكثر بساطة من القديم، عبر دمج عدة مدفوعات، وتوجيه حصة أكبر من الدعم إلى المواطنين الأشد فقرا.



ويضغط بعض المشرعين صوب تقديم بدل إضافي بقيمة 50 دينارا للمواطنين الذين يدور داخلهم بين 1001 دينار و1500 دينار.



وامتنع رئيس اللجنة الفنية بمجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان جمال فخرو عن التعليق على النظام الجديد ، قائلاً إن المحادثات مازالت مستمرة. وقال "نعتقد أننا سنصل إلى اتفاق في أسبوعين أو نحو ذلك".



وقد يمهد الاتفاق بين الحكومة والبرلمان الطريق أمام إصلاحات مالية، بما في ذلك إجراء المزيد من التخفيضات على دعم البنزين وتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة بنسبة 5% .

وبلغ إجمالي الدعم الشامل بموجب الخطة الأصلية للميزانية الحكومية 644 مليون دينار هذا العام، بالإضافة إلى دعم الطاقة البالغ 25 مليون دينار.

وتتوقع الحكومة أن تسجل عجزا بقيمة 1.32 مليار دينار وهو ما يعادل أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي.