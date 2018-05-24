ثقة المستهلكين الألمان تشهد مزيدا من التدهور قبيل يونيو

كشف مسح، اليوم الخميس، أن ثقة المستهلكين الألمان شهدت مزيدا من التدهور مع اقتراب يونيو/حزيران لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2018، ما يشير إلى أن إنفاق الأسر في أكبر اقتصاد أوروبي قد يتباطأ في الشهور المقبلة.

وأصبح الاستهلاك الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا في الأعوام الأخيرة بدعم من معدلات توظيف مرتفعة بشكل قياسي وزيادة الأمان الوظيفي ورفع الأجور أكثر من معدلات التضخم وانخفاض تكاليف الإقراض.

وقال معهد جي.اف.كيه الذي مقره نورمبرغ إن مؤشر ثقة المستهلك الذي يستند إلى مسح لنحو ألفي ألماني انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى 10.7 نقطة قبيل يونيو/حزيران مقارنة مع 10.8 نقطة في مايو/أيار. وفي المقابل كان متوسط توقعات رويترز أن يستقر المؤشر عند 10.8 نقطة.

وأظهر المسح أن توقعات الدخل ارتفعت إلى 54.2 نقطة، بينما ظلت توقعات الاقتصاد مستقرة. لكن الاستعداد للشراء انخفض 4.1 نقطة إلى أدنى مستوى في عام عند 55.9 نقطة.

وأُجري مسح جي.اف.كيه بين 27 أبريل/نيسان و14 مايو/أيار وهي الفترة التي شهدت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلده النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015، ما أثار حالة من الضبابية السياسية.