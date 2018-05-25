عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

عجز ميزانية المغرب يتقلص لـ7.6 مليار درهم بالربع الأول

المصدر: الرباط - رويترز
رابط مختصر

قالت وزارة المالية المغربية إن عجز ميزانية المملكة تقلص إلى 7.6 مليار درهم، ما يعادل 802.98 مليون دولار في الربع الأول من 2018، انخفاضا من ثمانية مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الوزارة في تقرير هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 2.4% في إجمالي الإنفاق.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الضرائب تراجعت 986 مليون درهم، حيث انخفضت الضرائب المباشرة 10%، بينما زادت الضرائب غير المباشرة 5.2%.

وبلغ إجمالي دين الخزانة 706.7 مليار درهم في نهاية مارس آذار 2018، بحسب التقرير.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر