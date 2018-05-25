عجز ميزانية المغرب يتقلص لـ7.6 مليار درهم بالربع الأول

قالت وزارة المالية المغربية إن عجز ميزانية المملكة تقلص إلى 7.6 مليار درهم، ما يعادل 802.98 مليون دولار في الربع الأول من 2018، انخفاضا من ثمانية مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وعزت الوزارة في تقرير هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 2.4% في إجمالي الإنفاق.



وأظهرت البيانات أن إيرادات الضرائب تراجعت 986 مليون درهم، حيث انخفضت الضرائب المباشرة 10%، بينما زادت الضرائب غير المباشرة 5.2%.



وبلغ إجمالي دين الخزانة 706.7 مليار درهم في نهاية مارس آذار 2018، بحسب التقرير.