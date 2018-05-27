البنوك تتنبأ.. فمن سيفوز بكأس العالم 2018؟

مع اقتراب مباريات #كأس_العالم لكرة القدم في #روسيا، بدأت التكهنات حول الفريق الفائز، ليس فقط من قبل المشجعين، وإنما من قبل المصارف الاستثمارية، التي تقوم كل أربع سنوات بتحليل معادلات محاسبية معقدة بهدف التنبؤ بالفريق الفائز.

وبالطريقة ذاتها التي تحلل فيها المصارف الفرص الاستثمارية المناسبة لعملائها، تقوم بالتنبؤ بالفريق الذي سيفوز بكأس العالم، حيث استخدم بنك UBS برنامجاً للمحاكاة، خاصاً بالفرق المشاركة، حيث تم تحليل بيانات هذه الفرق عشرة آلاف مرة قبل إصدار النتيجة النهائية.

الفائز بكأس العالم 2018 والذي قد لا يكون مفاجئاً لكثيرين، سيكون الفريق الألماني الذي سيدافع عن لقب 2014، أما المرتبة الثانية فستكون من نصيب البرازيل والثالثة من نصيب إسبانيا، فيما سيحل في المرتبة الرابعة المنتخب الإنجليزي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن تكهنات UBS لفوز البرازيل في كأس العام 2014، لم تكن في محلها بعد مباراة نصف نهائية تاريخية شهدت فوز ألمانيا على البرازيل بسبعة أهداف لهدف واحد فقط.

وكذلك تكهنات "غولدمن ساكس" التي لم تصدر بعد لـ #كأس_العام_2018، لم تنجح في 2014 حيث تكهن البنك أيضاً بفوز البرازيل آنذاك.

من جانبها، توقعت شركة Fidante Capital الأسترالية أن فرنسا هي التي ستفوز بكأس العالم 2018 ، لتنتزع الكأس من حامل اللقب الفريق الألماني في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد. علماً أن المرة الوحيدة التي فازت فيها فرنسا بالكأس كانت عام 1998.

ومن دون شك، ستتوالى تكهنات المصارف العالمية للفريق الفائز بكأس العالم خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب تكهنات القط الأبيض الصم ACHILLES الذي يعيش في روسيا، ولكن لن نسمع من PAUL الأخطبوط الذي نجح في التنبؤ بنتيجة ثماني مباريات في 2010، بما فيها المباراة النهائية، إذ إنه مات بعدها بقليل في حوض مائي في ألمانيا.

لكن PAUL يبقى في الذاكرة بعد حصده شهرة واسعة أدت إلى إنجاز فيلم وثائقي عن حياته.