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الجزائر.. تراجع التضخم السنوي إلى 4.3% في أبريل

المصدر: الجزائر – رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تراجع #التضخم السنوي في #الجزائر إلى 4.3% في أبريل نيسان من 4.6 % في الشهر السابق بفعل انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الغذائية.

ووفقا لبيانات نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 بالمئة عن الشهر السابق في أبريل نيسان.

وانخفضت أسعار البطاطا (البطاطس) 7.8 بالمئة بينما نزل سعر البيض 3.9 بالمئة، وارتفعت أسعار اللحوم عشرة بالمئة.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاجه المحلي وتقليص فاتورة وارداته في مسعى للحد من اعتماد الدولة على إيرادات الطاقة.

كلمات دالّة

#التضخم, #الاقتصاد الوطني, #إيرادات الطاقة, #الجزائر, #أسعار المستهلكين, #جزائر

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