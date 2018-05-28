ترمب: مستقبل "زاهر" لاقتصاد كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمس الأحد، أنه يرى في اقتصاد كوريا الشمالية "إمكانات رائعة"، في استمرار للهجته الإيجابية حول قمة مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر: "أنا حقاً أعتقد أن كوريا الشمالية تملك إمكانات رائعة، وسوف تكون أمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الأيام. كيم جونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".

وكان ترمب قد ألغى، الخميس، قمة كانت مقررة في 12 يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل أن يتبنى اتجاهاً معاكساً حول القمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد ترمب أن فريقاً من الولايات المتحدة وصل إلى كوريا الشمالية "لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، الأحد، إن وفداً أميركياً يجري محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونجوم الحدودية، تهدف إلى إنقاذ قمة سنغافورة.