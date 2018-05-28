حساب المواطن يعلن المؤهلين للدفعة 7 مع إمكانية الاعتراض

أعلن #حساب_المواطن على موقعه الإلكتروني في السعودية، نتائج الأهلية للدورة السابعة (لشهر يونيو) للمستفيدين من الدعم المالي الحكومي، للتعويض عن أعباء مختلف الإصلاحات الاقتصادية.

وطلب #برنامج_حساب_المواطن من المسجلين لديه الاطلاع على نتائج الأهلية على موقعة الإلكتروني للحصول على الدعم، موضحا أن آلية الاعتراض تكون ضمن ضوابط صرف محددة.

وأشار حساب المواطن إلى أنه "في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من يوم صدور نتيجة الأهلية إلى يوم قبول الاعتراض، وبحد أقصى 5 أشهر".

وأوضح البرنامج، أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وحالة الدفعات وتقديم الاعتراض من الصفحة الرئيسة، ثم الضغط على أيقونة تقديم اعتراض على الدفعة الحالية.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه سيتعامل مع الطلب خلال فترة السماح، التي تمتد 3 أشهر بعد كل دورة دفع، مشيراً إلى أنه ستتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد 5 أيام من كل دورة دفع.

وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض. وبين أنه، في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفراً، فإن ذلك يعود إلى أسباب، منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

كما أكد #حساب_المواطن أنه يقوم بمراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها.

وفي حال عدم تطابق البيانات، يتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقويم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم إلى غير مستحقيه.