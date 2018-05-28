لماذا تهاجم رئيسة وزراء اسكتلندا مجانين الـ Brexit ؟

هاجمت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الاثنين، من وصفتهم بـ"مجانين البريكست" Brexit بعد أن أجرت محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث أيدت بقوة بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بعد البريكست.

وقالت ستورجن إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تجاهلت رأي المناهضين للبريكست، موجهة سلسلة من الانتقادات اللاذعة في تصريحات للصحافيين عقب لقاء كبير مفاوضي البريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه.

وقالت ستورجن في مؤتمر صحافي نظمه موقع "بوليتكو" إن "إحدى مشاكل الحكومة البريطانية الآن هي أنها لا تستمع حقا لأي أحد باستثناء مجانين البريكست".

وأضافت "ولتجنب الشك فإنني أتحدث عن أشخاص مثل (وزير الخارجية) بوريس جونسون".

كما خصت بالانتقاد كذلك النائب جاكوب ريس موغ المؤيد للبريكست ووزير البيئة مايكل غوف.

وقالت ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، إنها "أوضحت بشكل جلي" لبارنيه رغبتها في بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي.

وأضافت "هذا هو الخيار الوحيد الموثوق والمستدام للمملكة المتحدة".

وصرحت "المسألة هي ما إذا كانوا سيقرون بذلك الآن أم لاحقا" مضيفة أنه من المهم للغاية حل مسألة الحدود الإيرلندية الشائكة.

وتابعت "رأيي هو أنه إذا أقررنا بذلك الآن فقد نبدأ في رؤية بعض التقدم في هذه المحادثات وهذا أفضل من الانتظار حتى وقت لاحق".

وحذرت ستورجن من أن اسكتلندا ستواجه مشكلة إذا كان لدى إيرلندا الشمالية قدرة على دخول السوق الموحدة بشكلا أفضل من اسكتلندا.

وقالت إن احتمال ذلك "يثير قضايا اضافية لاسكتلندا ولكنني أعتقد أنه يثير مجموعة كاملة من القضايا بالنسبة للحكومة البريطانية".