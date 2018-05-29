احتجاجات على قانون ضريبة الدخل في الأردن.. فهل يلغى؟

أعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل في #الأردن ، مشاركتها بالإضراب الذي سيُنفّذ يوم غد الأربعاء احتجاجاً على مشروع #قانون_ضريبة_الدخل الجديد.

وذكرت صحيفة الرأي، أن الحكومة أقرت مشروع القانون وأرسلته لمجلس النواب دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الاقتصادية، مخالفة بذلك التوجيهات الملكية وحرص الملك على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص.

ودعت النقابات والجمعيات الحكومة لسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار وطني بما يخدم المصلحة الوطنية.

وذكرت أنها ستستمر بإجراءاتها التصعيدية حمايةً للوطن والاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.