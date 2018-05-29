المركزي الاماراتي يضخ 3.8 مليار دولار لدعم السيولة

ذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي الاماراتي قد ضخ ما قدرة 3.8 مليارات دولار من #السيولة في البنوك العاملة في الدولة في شهر أبريل.



وعزا محللون مصرفيون #إنخفاض_السيولة في البنوك إلى تشديد إجراءات الإقراض بالإضافة إلى إجراءات إعتمدها البنك المركزي لضمان الإنسيابية المالية في الدولة.

إلى ذلك، قدر مصرف #الإمارات_المركزي، اليوم الثلاثاء، أن #النشاط_الاقتصادي_غير_النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما 3.1% عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ طفيف من 3.4% في الربع الأخير من 2017.

ونما النشاط الاقتصادي الكلي شاملا الناتج النفطي 1.2% في الربع الأول متسارعا من 0.1% في الربع السابق.

ورفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي في العام الحالي إلى 2.7% مقارنة مع 2.5% في التوقعات السابقة.



واستنادا لتوقعات أفضل للاقتصاد العالمي رفع البنك المركزي الإماراتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.9% من 3.6%. لكن التوقعات للناتج النفطي خُفضت قليلا بسبب تراجع إنتاج الخام عما هو متوقع في الربع الأول من العام الجاري.



وبالنسبة للعام المقبل يتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% من خلال نمو الاقتصاد غير النفطي 4.3% والنفطي 0.1%.



وواصلت السوق العقارية السكنية في الإمارات التراجع في الربع الأول من العام حيث انخفضت الأسعار 4.2% عنها قبل عام في دبي و7.8% في أبوظبي بحسب البنك المركزي.